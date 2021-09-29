ماستر كلاس للناقد إبراهيم العريس في "أيام سينما المرأة العربية" بـ مالمو

قررت إدارة مهرجان أيام سينما المرأة العربية عقد دورة هذا العام في مدينتين مختلفتين بالتوازي، في سينما بانورا في مالمو (١-٢ أكتوبر) وفي رودا كڤارن في هيلسينبوري (٢-٤ أكتوبر).



ويحوى برنامج المهرجان هذا العام على مجموعة مختارة من الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية والقصيرة.



ويفتتح فيلم الرجل الذي باع ظهره لكوثر بن هنية ايام مهرجان سينما المرأة العربية، وهو الفيلم التونسي الأول الذي رُشِّح لجائزة الأوسكار.



كما حصل فيلم الرجل الذي باع ظهره، على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية، الربيع الماضي.



وخلال أيام سينما المرأة العربية، يتم استضافة بعض مخرجات الأفلام المشاركة، للقاء الجمهور وعقد جلسة نقاش حول الخطوات التي خاضتها صانعات الافلام العربيات في السنوات الاخيرة.



بالإضافة للأفلام، سيكون هناك معرض فني لخمس فنانين محليين في صالات السينما في كل من مالمو وهيلسينبوري، المعرض نظمته جمعية Fyra Färger أحد شركاء مهرجان مالمو للسينما العربية

كما يتيح المهرجان في هيلسينبوري فرصة مشاهدة الفيلم اللبناني "١٩٨٢" مجاناً ضمن إطار عروض المدارس



وبالتزامن مع انعقاد ايام سينما المرأة العربية، يعقد المهرجان ورشة عمل "نقاد بلا حدود" بمشاركة نقاد من دول الشمال والشرق الأوسط



ويشارك الناقد اللبناني إبراهيم العريس في ورشة العمل من خلال تقديم ماستركلاس في مكتبة مالمو الرئيسية، وسيكون الحضور مجاني ومتاح لجميع الراغبين بالانضمام