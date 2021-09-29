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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات "الرخام والجرانيت" المصري إلى 200 مليون دولار خلال 8 شهور

الرخام
الرخام

 أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات عن ارتفاع صادرات "الرخام والجرانيت" خلال الفترة "يناير- أغسطس" من العام الحالي بنحو 60% لتسجل 200 مليون دولار مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الكميات المصدرة لتبلغ 1.325 مليون طن مقارنة بنحو مليون طن.

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وأوضح التقرير الشهر الصادر عن المجلس أنه تم خلال الـ8 شهور الأولى من العام التصدير لنحو 107 دول منهم 14 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي مثل(مولدوفا، الجابون، نيكاراجوا، لاتفيا، بورتوريكو، كوسوفو، ليتوانيا، تنزانيا، بروناي-دار السلام، مقدونيا، جيبوتي، سويسرا، هنج كنج). 


وأضاف أن 9 دول استحوذت على 70.6% من إجمالي صادرات القطاع تصدرها "ليبيا" حيث تم تصدير 248.622 ألف طن بقيمة بلغت 44.933 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية "السعودية" بنحو 177.673 ألف طن بقيمة بلغت 24.81 مليون دولار، وجاءت" الصين الشعبية " في المرتبة الثالثة، حيث استوردت نحو 210 آلاف طن بقيمة 17.741 مليون دولار، تلاها " كوريا الجنوبية" بنحو 143.444 ألف طن بقيمة بلغت 14.353 مليون دولار. 


وأوضح التقرير أن "الجزائر" احتلت المرتبة الخامسة من حيث أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال 8 شهور، من خلال استيراد 63.483 ألف طن بقيمة بلغت 10.774 مليون دولار، تلاها "لبنان" بقيمة بلغت 8.831 مليون دولار. 
وبلغت قيمة واردات "بريطانيا وشمال إيرلندا" من الرخام والجرانيت المصري بنهاية أغسطس الماضي نحو 7.113 مليون دولار.


وسجلت صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى "المغرب" نحو 6.884 مليون دولار، فيما احتلت "فرنسا" المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة بقيمة بلغت 5.693 مليون دولار.


من جانب آخر، أوضح التقرير أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة سجلت نحو 750 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، في مقابل 2.212 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 66%.


وأوضح التقرير أنه تم تصدير ذهب وحلي وأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري من بينهم 10 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (الصين، اليمن، اتحاد ماليزيا-مالاوي سابقا، غيانا الفرنسية، أثيوبيا، العراق، شيلي، كوريا الجنوبية، زامبيا-روديسيا الشمالية، تونس).


وسيطرت كندا على نحو 48% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 360 مليون دولار في مقابل 512 مليون دولار بتراجع 30%.


وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 37.5% من إجمالي الصادرات بقيمة 281 مليون دولار في مقابل 1.545 مليار دولار بتراجع 82%.


وارتفعت صادرات الحلي المصري إلى استراليا لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 13.7% من الصادرات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 بقيمة بلغت 103 ملايين دولار في مقابل 85 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 21%.


وانخفضت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى لبنان لنحو مليوني دولار في مقابل 5 ملايين دولار بتراجع 63%، وإلى البحرين بنسبة 99% لتبلغ 60 ألف دولار بدلا من 10 ملايين دولار. 


وزادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى اسبانيا لنحو 822 ألف دولار بنهاية أغسطس الماضي في مقابل 3 آلاف دولار بنهاية أغسطس 2020، وإلى ألمانيا لنحو 621 مليون دولار في مقابل 43 ألف دولار بنمو 1337%، وإيطاليا لنحو 242 ألف دولار في مقابل 94 ألف دولار بنمو 156%، ولبريطانيا لنحو 20 ألف دولار في مقابل ألف دولار.

صادرات مصر مواد البناء المجلس التصديرى صادرات الرخام المجلس التصديري لمواد البناء الرخام والجرانيت

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