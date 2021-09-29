مانشستر يونايتد يسعى لتجاوز انطلاقته السيئة في دوري الأبطال أمام فياريال

يستعد مانشستر يونايتد لاستقبال نظيره الإسباني فياريال، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، بملعب أولد ترافورد، في ثاني مبارياته بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيسعى الفريقان لتجاوز الانطلاقة السيئة بالبطولة، بعدما بات المان يونايتد يتذيل المجموعة السادسة إثر خسارته على يد يانج بويز السويسري متصدر المجموعة.

أما فياريال فسقط في فخ التعادل 2-2 أمام أتالانتا الإيطالي الذي يستقبل يانج بويز في هذه الجولة.

وقدم مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير تحديثًا بشأن إصابة لوك شاو وهاري ماجواير.

وتأكد غياب ماجواير عن المشاركة مع مانشستر يونايتد ضد فياريال، وكذلك الظهير الأيمن الموقوف آرون وان-بيساكا، لكن هناك فرصة لشاو أن يتواج على دكة البدلاء.

ويغيب عن فياريال نجمه جيرارد مورينو، الذي سجل في نهائي الدوري الأوروبي بين الفريقين الموسم الماضي، لكن يبدو أن خوان فويث قد اختاره للمدرب أوناي إيمري للانضمام إلى التدريبات قبل الرحلة إلى مانشستر.