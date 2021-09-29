أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

موضوع يصعب الحديث فيه، أو الخوض في تفاصيله، ليس ذلك فقط لكنه أشبه بحقول الأشواك، كونه حديثا عن طرفي المجتمع المصري "الزوج والزوجة"، ومشكلاتهم التي تنتهي بشكل من أشكال الجريمة بسبب خوف الأهل من نظرة المجتمع لابنتهم المطلقة.

الحقيقة.. أن أسس العادات والتقاليد من الواجب تنفيذها، لكن ومع الأسف هناك عادات وتقاليد تنفذ في غير موضعها لمجرد الخوف من نظرة المجتمع، ثم نردد "الناس تقول علينا أيه" ومثلما يقال "مش بعد ماتقع الطوبة" نرجع نقول "ياريت".

المشكلة الأسرية بين الزوج والزوجة في أغلب الأوقات بيكون ليها عوامل ومؤشرات تقول أننا ينفع نصلح بينهم و"بلاش نخرب البيت" وغيره وغيره، لكن في أوقات أخرى وعلى سبيل المثال الزوج المدمن أو اللي بيعترض زوجته بالاهانة والضرب أو اللي بيظهر عليه مؤشرات الجريمة زي "العصبية المفرطة والتهديدات وغيرها" مينفعش في الحالات دي نقول "يابنتي بيتك وولادك" لأن التمن هيكون غالي أوى.

أحنا طبعا قدام مشكلة مابين ارجعي بيت جوزك أحسن عشان الناس متقولش عليكي مطلقة، وقرار الأهل بالموافقة على الطلاق، والحديث في النقطة دي مش رسالة للأهل بأن أي مشكلة نطلب فيها الطلاق ونخرب البيت.. إطلاقا، لكن في مشاكل يصلح فيها الحلول وأننا نحاول معاها وفي مشكلات تانية يكون الانفصال فيها بالتراضي أفضل حفاظا على الزوجة وعلى الأبناء، وده طبعا مع الاحتفاظ بالأساليب والبرامج التأهيلية للأطفال بعد الطلاق.

بين سطور كذا جريمة حصلت في الاوقات الأخيرة، كان في خناقات وخلافات مستمرة حصل فيها "مد أيد وإهانة وغيره" والأهل في الأخر كانوا بيحاولوا الصلح بينها وبين جوزها لحد ما رجعت لهم جثة.

نظرة المجتمع للسيدة المطلقة هي نظرة "عفن"، وللأسف في أسر خوفها مش بيكون من النظرة بس لكن بيكون في حساباتهم "أحنا ما صدقنا جوزناها"، وطبعا في الوقت ده بتكون الست هي الضحية وما بين نار الرجوع لأهلها ونار المجتمع اللي مش هيكون عنده رحمه بيها.

لازم نخاف على بناتنا، ونعرف كويس أننا مينفعش نسيبهم مع واحد مدمن أو واحد بيضربها صبح وليل أو حتى واحد بيعاملها معاملة غير آدمية ولا حتى "بيراعي ربنا فيها".

لازم نلحق المصيبة قبل ما تقع ونقول ساعتها ياريتنا، لازم نشوف الشخص اللي واخد بنتنا ده، شخص سوي ولا بني أدم مستهتر وهي عايشة معاه باحساس الخوف من أنها تبقى مطلقة.

حديثي ليس رسالة للطلاق أو خراب البيوت.. لكن أحنا هنكون قدام جيل غير سوي بعد فترة وده بسبب الخوف من المجتمع وبسبب عدم توافق الأب والأم، وطرق المعامله بينهم.. جيل خايف يتجوز أو بيعمل الغلط لأنه خارج من بيت غير سوي.

الطلاق مش عيب في حالات استحالة المعيشة.. الطلاق في الحالات الغير آدمية مش خراب بيوت.

وختاما..

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

استوصوا بالنساء خيرًا