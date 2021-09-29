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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان توصيات الدورة الإقليمية الأساسية لألعاب القوى

صدى البلد

توصيات هامة ونتائج مثمرة خرجت بها الجلسة الختامية للدورة التدريبية الأساسية لألعاب القوى للأولمبياد الخاص ، والتى قام بتنظيمها الأولمبياد الخاص الكويتي برعاية الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى ، والتى شهدت مشاركة 154 مدريا من 10 دول عربية هى مصر و العراق ، و الكويت الدولة المنظمة والبحرين والإمارات والسعودية ولبنان وعمان  والمغرب ، والأردن.

 وشارك من مصر 72 مدربا ومدربة ، وصف مشاركتهم الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولى بأنها خطوة هامة نحو بناء قاعدة من المدربين فى مختلف الرياضات الاولمبية التى تشهدها الالعاب العالمية سواء الصيفية او الشتوية .

واوضح أن هذا العدد من المدربين سوف يمثلون قاعدة أساسية  فى زيادة أعداد اللاعبين والوصول الى الربع مليون لاعب ولاعبه بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من انتهاء خطة التطوير الخمسية عام 2025 .

وأشار إلى أن من أبرز ما خرجت به توصيات هذه الدورة إقامة دورتين الأولى متقدمة والثانية لكبير المدربين ، وبذلك يكون للاولمبياد الخاص فى القريب العاجل قد امتلك كتيبة مدربة من المدربين المؤهلين للعمل فى الأولمبياد الخاص ، خاصة وأن رياضة العاب القوى من اكثر الرياضات التى تشهدها الالعاب العالمية ، وان المنطقة على أبواب المشاركة فى العابين عالميتين الأولى الشتوية بكازان الروسية 2023 ، والثانية الصيفية بألمانيا 2023 ، وان لاعبي الجري على الثلوج فى الالعاب الشتوية يتم اختيارهم من بين لاعبي العدوى فى العاب القوى.


أقيمت الدورة على  امتداد اربعة أيام ، وقام بإلقاء المحاضرات الأساسية بها د. عاطف سيد  أستاذ العاب القوى بكلية التربية الرياضية جامعة السادات والمحاضر الدولي للأولمبياد الخاص الدولي وشارك فى إلقاء المحاضرات للدكتور عماد محى الدين  ، والدكتور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى.

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