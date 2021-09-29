كهربا وطاهر ينتظمان في تدريبات الأهلي

انتظم محمود كهربا، وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الثنائي قد غابا عن مران الأهلي الجماعي أمس الأول بسبب الإجهاد العضلي، حيث فضل الجهاز الفني منحهم راحة سلبية.

من جانبه قرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.