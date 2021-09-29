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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعرف علي تطورات إصابة حسين الشحات وياسر ابراهيم

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الفريق يستكملان في الوقت الحالي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أبوعبلة أن الثنائي قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة مؤكدًا أن الثنائي  يقترب من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية بداية الأحد القادم.
ويعاني الشحات من الإصابة بإجهاد العضلة الضامة في حين يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.


ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

أحمد أبو عبلة النادي الأهلي حسين الشحات ياسر ابراهيم بيتسو موسيماني

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