ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا 50 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وتحقيق الانضباط ورصد المخالفات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور الميداني على الأسواق ومتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية، للتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، ضمن خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء حفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، أنه تم خلال الحملات تحرير 50 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين (عدم وجود شهادات صحية – عدم وجود سجل بيئي – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات – ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك وبدون تاريخ صلاحية)، حيث تم التحفظ على المخالفات وتحرير محاضر بالمخالفات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.