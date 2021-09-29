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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 30 حالة تعد لإعاقتها تطوير شارع الأزهر في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

فى الغردقة .. تمكنت لجنة الإزالات بمجلس مدينة الغردقة، ، من إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وخزانات أرضية  وتند وسلالم وأرصفة، على مساحة 1100 متر، تعوق تطوير الأزهر بالغردقة.

 

يأتي تنفيذاً  لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، بالاستمرار في الإزالات الفورية لتذليل أي معوقات تتسبب في تعطيل الخطة الموضوعة للتطوير وتحسين الصورة البصرية والجمالية للغردقة.

 رصف شارع الأمير طلال

 كما استكملت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت ظهر اليوم أعمال رصف شارع الأمير طلال بالأحياء والذي يأتي ضمن خطة رصف وتطوير المدينة تابع أيضا  رئيس مدينة الغردقة أعمال تصليح خط المياه المكسور بشارع شيراتون .

حيث شدد رأفت على سرعة الانتهاء من تصليح هذا الخط ورد الشيء لأصله .

 

الغردقة شارع الأزهر اخبار المحافظات اخبار مصر البحر الأحمر

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