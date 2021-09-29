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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أماكن التسجيل بحملة معا نطمئن بالإسماعيلية لتلقي لقاح كورونا

حملة معا نطمئن
حملة معا نطمئن

صرح الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الاسماعيلية، أنه فى إطار حرص وزارة الصحة بالتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، و تيسيرا على المواطنين تم وضع خطه متكاملة بأماكن الفرق لحمله "معا نطمئن...سجل الآن" وفقا لحصة المحافظه من الطعوم للوصول لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة بالتطعيم.

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أشار حطب، إلي قيام  فرق التسجيل والتواصل المجتمعى بالفرق الثابته والمتحركه بمحافظة الإسماعيلية يومياً بتطعيم المواطنين وجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمديريات الخدمية والحكوميه، الشركات، الهيئات ، المستشفيات والمنشآت الصحية ،المدارس ، الأندية والميادين ومناطق التجمعات.

 

كما وجه وكيل وزارة الصحة، المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا التوجه للتسجيل.


ونشرت الصفحة الرسمية لصحة الاسماعيلية، اماكن التسجيل بحملة معا نطمئن لتلقي لقاح كورونا، وهي كالتالي، أمام نادى المنتزه، الكيلو ٢، القصاصين، التل الكبير، عزبه ابو طالب أمام بنك مصر، ابو صوير القنطره غرب ، قريه أبو جازيه نمره ٢، الديابات ك ١٧، فايد، التفتيش الزراعى، مركز شباب سرابيوم، مجلس المدينه.                      


ووجه الدكتور علي حطب، المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، ولم تصلهم رسالة، بموعد ومكان تلقى الجرعه الاولى، حيث يمكنه تفعيل كود التسجيل والتطعيم فورا بالاماكن التاليه، الاسماعيليه، المجمع الطبى، مركز شباب السلام اخر طريق الغابه، مركز شباب الفردوس بجوار النادى النوبى، نادى الشجره، نادى المنتزه، القصاصين، المحسمة القديمة، ابوعطوة ام عزام،  عرب ابوقاسم، الوادي الاخضر خنيفر، الوابورات، الأوقاف، التل الكبير، اداره التل الكبير الصحيه، القنطره غرب، مركز طبى القنطره غرب، مركز ابو خليفه الطبى، الاداره الصحيه بفايد، مركز شباب فايد، الاداره الصحيه بابو صوير،مركز شباب ابو صوير المحطة.

الاسماعيلية تلقى لقاح كورونا حملة معا نطمئن اخبار الاسماعيلية

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