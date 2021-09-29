عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 700 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

ضبط 700 كيلو دواجن
ضبط 700 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم  الأربعاء، من ضبط 700 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مطروحة ومتداولة في الأسواق.
كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر وتنسيقا مع التموين ومباحث التموين وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

محافظ الغربية يناقش آليات مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا


وأسفرت الحملة عن ضبط 685 كيلو دواجن فليه صدور غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وضبط 10  كيلو دواجن فاسدة و5 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومطروحة للبيع فى أحد الشوادر بمركز السنطة، وتم سحب عينات من المضبوطات لتحليها وفحصها والتحفظ علي المضبوطات وتحريزها، وتحرير 3 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

IMG-20210929-WA0018
IMG-20210929-WA0018
IMG-20210929-WA0017
IMG-20210929-WA0017
ضبط 70 كيلو دواجن للاستهلاكي الأدمي حملات مرورية بالغربية

موضوعات متعلقة

غلق 11 منشأة طبية خاصة بحملة مكبرة في الغربية

ترشيحاتنا

خاص بمعاهدة أوكوس الدفاعية.. روسيا تطلب معلومات من أمريكا وأستراليا وبريطانيا

بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات غدا.. 20 ألف جنيه غرامة تقديم الشيشة بدون ترخيص

علاج مجرب للعصب السابع بالأدوية وبالقرآن

ملابس وأحذية وسايبركواد.. تسلا تحضر مفاجأة لعملائها بعلامة تجارية جديدة

يعتني بالأطفال ويحرس المنزل.. أمازون تكشف عن روبوتها المنزلي «أسترو»

رئيس هيئة قناة السويس: حققنا إيرادات تجاوزت 4 مليارات دولار في 8 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

كل ما تريد معرفته عن مخالفات المرور والتظلم عليها

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-9-2021

30 يوما.. تعرف على التحويلات المرورية بالقاهرة لتنفيذ توسعة الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

فيديو

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديو جراف| سرعة جنونية.. سباق التريلات يثير الذعر بمدينة نصر

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ