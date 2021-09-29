ضبط 700 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الأربعاء، من ضبط 700 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مطروحة ومتداولة في الأسواق.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر وتنسيقا مع التموين ومباحث التموين وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.



وأسفرت الحملة عن ضبط 685 كيلو دواجن فليه صدور غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وضبط 10 كيلو دواجن فاسدة و5 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومطروحة للبيع فى أحد الشوادر بمركز السنطة، وتم سحب عينات من المضبوطات لتحليها وفحصها والتحفظ علي المضبوطات وتحريزها، وتحرير 3 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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