البورصة تتراجع تحت ضغوط بيعية بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغط من مبيعات للمتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2291 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4046 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3653 نقطة.