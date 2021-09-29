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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تتراجع تحت ضغوط بيعية بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغط من مبيعات للمتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2291 نقطة.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4046 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3653 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ايجى أكس 30 تراجع المؤشر الرئيسي

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