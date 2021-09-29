30 يوما.. تعرف على التحويلات المرورية بالقاهرة لتنفيذ توسعة الطريق الدائري

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أصدرته منذ قليل أنه تنفيذا لأعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائرى ، فقد تقرر إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمه لذلك الامر لمدة 30 يوما .

وطبقا للبيان فأن ذلك يأتي تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى عند تقاطعه مع الأوتو ستراد بالقاهرة ،مما يستلزم الاتي :

• غلق مطلع الدائرى الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبرى الدائرى

• تقرر تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبى اتجاه مطلع الدائرى ، إستكمال طريق الكورنيش إتجاه المعادى ، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبرى النيل بدراوى فمطلع الدائرى إتجاه الجيزة

• على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 لمدة ثلاثون يوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.