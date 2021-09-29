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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعلى معدل عبور

أسامة ربيع: عبور 87 سفينة من قناة السويس اليوم

صدى البلد

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الاربعاء، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها  ٤,٨ مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال ٣٨ سفينة بحمولات صافية قدرها ٢ مليون طن، فيما عبرت ٤٩ سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت ٢,٨ مليون طن.

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وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

 

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وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC ISTANBUL  بحمولة كلية ١٨٢ ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب  والمتجهة إلى سنغافورة ، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها ٢٠٣ ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.


جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت ١٨سفينة حاويات و ٢٦ سفينة صب، بالإضافة إلى عبور ١٨  سفينة من ناقلات البترول الضخمة فضلا عن عبور ١٠ سفن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و ١٥ سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.

هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس حركة الملاحة اخبار القناة

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