كأس العالم للأندية لليد على أون تايم سبورتس

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على الحقوق الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب " التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 5 الى 9 أكتوبر المقبل .

ويشارك فى البطولة نادى الزمالك المصرى بعد فوزه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب النادى الأهلى فى المباراة التى اقيمت بينهما بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ويشارك في كأس العالم للأندية فريقا النور والوحدة من السعودية باعتبارهما مستضيفي البطولة، بجانب الدحيل القطري بطل آسيا، وبرشلونة الإسباني حامل اللقب ومجدبورج الألماني بطل أوروبا، ووصيفه آلبورج الدنماركي، وسان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية،فضلا عن بينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن يغادر الزمالك يوم 4 أكتوبر المقبل إلى السعودية بقائمة كاملة تضم 20 لاعب وفقا لتأكيدات حمادة عبد البارى مدير الفريق .

و يلعب فى صفوف فريق برشلونة الإسباني المصرى على زين نجم المنتخب منافسا للزمالك فى السوبر جلوب .