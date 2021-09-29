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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا يمكن المساس بها.. الزراعة تكشف مصير المعتدين على الأراضي الزراعية

التعدى على الأراضى
التعدى على الأراضى الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الحفاظ على الرقعة الزراعية أصبح توجها بالدولة، وإنه لا يمكن المساس بها ولن نسمح بأي تعديات على الأراضى الزراعية مرة أخرى، معلقا: "لا يمكن إنفاق مليارات الجنيهات من أجل توسيع الرقعة الزراعية، وفى المقابل يتم تبوير الأراضى لإنشاء مبانٍ عليها".

 

وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح الآن خطا أحمر لأنه سيتم تحويل المتعدين على الأراضى الزراعية إلى النيابة العسكرية.

 

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بعد توجيهات السيسي.. الزراعة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة التعديات

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الزراعة تتابع أعمال رفع كفاءة محطة بحوث البساتين بقها وبرنامج تقاوي الخضر

 

وأشار متحدث وزارة الزراعة إلى أن وزير الزراعة أصدر أمس تعليماته بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، لمنع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية، والتعامل معها فورا تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

 

ولفت إلى أن أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

 

وقال الدكتور نعيم المصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، إن الدولة تواجه التعديات الزراعية منذ 100 عام، موضحا أن الدولة  المصرية تصرف مبالغ هائلة للتوسع في زيادة الرقع الزراعية، وعلى الصعيد الآخر يتم إنشاء مبانٍ على الأراضي الزراعية.

 

وأضاف "المصيلحى"، فى حوار لـ "صدى البلد "، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية خلال الـ40 عاما الماضية وصل إلى 600 ألف فدان.

 

وأوضح أن محطة بحر البقر تساهم في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي، والصرف الصحي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس.
 

الحفاظ على الرقعة الزراعية الرقعة الزراعية التعدي على الاراضي الزراعية خط احمر الوزارة الزراعة

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