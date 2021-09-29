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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تتوجه لإيطاليا لحضور المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 لتغير المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دولة إيطاليا لحضور  المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تعقده وزارة التحول البيئى الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر  الجارى حتى 2 أكتوبر القادم .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية ، كما ستساهم المشاورات فى الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة فى تحقيق التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
 
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر  عرض المقترحات المُقدمة من الشباب المشاركين خلال فعالية youth 4" climate " التى ستسبق المشاروات ، ومن المقرر أن تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من الإجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر ، حيث ستلتقى بعدد من الوزراء المعنيين بالمناخ ، وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر قبل مؤتمر الأطراف 26 الذى ستترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر القادم.

وزيرة البيئة ميلانو المشاروات مؤتمر الأطراف ال26 لتغير المناخ

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