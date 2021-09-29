تعرف علي أسعار الذهب في مصر اليوم.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد آخر أسعار الذهب بالأسواق .

وقال محمد كريم أحد التجار أن سعر جرام الذهب من عيار 24 وصل إلى نحو 874 جنيها، فيما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 765 جنيها للجرام .

وتابع قائلا : وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 656 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 510 جنيهات .

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.