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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات.. غدًا

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 16 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية غدا الخميس  بمحافظات: ( أسيوط- سوهاج- الشرقية- البحيرة ) ، بواقع (4 ) أطنان لكل محافظة ، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.


وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 997 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).


وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.


كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع ، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .

وزارة الأوقاف الأوقاف لحوم الأضاحي

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