المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية والصين يبحثان التجربة الصاروخية الشمالية

بحث كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية نوه كيو-دوك، عبر خاصية الاتصال المرئي اليوم الأربعاء، مع نظيره الصيني ليو شياو مينغ، أحدث إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية وتصريحاتها الأخيرة.



وطالب نوه كيو-دوك - خلال الاتصال حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكورية في بيان أوردته وكالة (يونهاب) - بتعزيز دور الصين البناء في جهود إعادة بيونج يانج إلى الحوار، حيث أكد الحاجة إلى إدارة مستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية والاستئناف السريع للمحادثات.



ومن جانبه، أكد ليو شياو مينغ مجددا استعداد بكين للتعاون في دفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وتم الاتفاق، خلال الاتصال، على الاجتماع وجها لوجه في موعد مبكر لمواصلة المناقشات.

