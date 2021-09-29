بعبع الموظفين.. مدربة موارد بشرية توضح طبيعة عمل الاتش ار

تعرف على ما يجب فعله عند التقدم لوظيفة

قالت داليا يسرى مدرب موارد بشرية ، إن وظيفة الاتش ار صعبة، و لكن ممتعة فى نفس الوقت بسبب التعامل طيلة الوقت مع أشخاص مختلفين داخل مؤسسة العمل ، لافتة إلى أن موظف الاتش ار يواجه صعوبات فى العمل، وهى توجيه كافة العاملين فى المؤسسة باختلاف طبقاتهم و شخصياتهم وأحيانا جنسياتهم، بضرورة الالتزام بسياسة وآلية العمل .

وأضافت "يسرى" خلال لقائها ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten ، أن الأشخاص الذين يتقدمون للوظائف لابد من اتباعهم عدة أشياء عند مقابلة العمل مع موظف الاتش ار ومنها: أولا أن يتسم بالصراحة الشديدة فى الرد على الأسئلة الموجهه له، وعدم التصنع للحصول على الوظيفة، ثانيا: أن يكون لديه ما يكفى من الثقة بالنفس ولكن ليس مغرور .

وأوضحت مدرب الموارد البشرية ، أن الفكرة الشائعة لدى بعض الأشخاص بأن موظف الاتش ار هى فكرة خاطئة تماما ، مشيرة إلى أن موظفين الاتش ار يستخدمون أدوات معينة لعمل توازن ما بين الواجب فعله في المؤسسة ، و فى نفس الوقت تحفيز الموظفين وتطويرهم.

وأكدت أن موظف الاتش ار لديه مسئولية معينة ، وهى الحفاظ على التوازن فى المؤسسة، وفى الوقت ذاته يقوم بتنفيذ رؤسة صاحب المؤسسة.