الفيفا يطلق النسخة الرابعة من برنامج النزاهة الرياضية بمشاركة الكاف

يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا ) النسخة الرابعة من برنامج النزاهة الرياضية الدولي والتي ستجمع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) في خمس جلسات تبدأ في الـ30 من سبتمبر وتنتهي في الرابع من نوفمبر .

يأتي ذلك في أعقاب ورش العمل التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) حول النزاهة الرياضية وضمت ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL ).



وستضم الجلسات خبراء في مجال النزاهة ومكافحة الفساد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) والأتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ومنظمات أخرى وذلك لمشاركة المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات وذلك بالتعاون مع مسئولين في مجال النزاهة من مختلف أنحاء أفريقيا .



وستركز الجلسات على موضوعات مثل إطلاق مبادرات للنزاهة ، آليات الإبلاغ ، حماية المنافسة، إستراتيجيات الإعلام ، التعاون بين مختلف أصحاب المصالح وأفضل الممارسات وطرق التحقيق.



وتأتي إقامة هذه الورشة بالتماشي مع رؤية الأتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق وحماية وتعزيز النزاهة الرياضية ، كما يهدف برنامج الفيفا العالمي للنزاهة الرياضية إلى تحسين تحسين و بناء قدرات التعليم والنزاهة في جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 من خلال تبادل المعرفة المتقدمة كيف والموارد مع ضباط النزاهة. كما يعكس هدف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتمثل في دعم الحكومات والمنظمات الرياضية في جهودها لحماية الرياضة من الفساد والجريمة.



يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم والفيفا كانا قد احتفلا مؤخرا بالذكرى السنوية الأولى لتعاونهما المثمر .