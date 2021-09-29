طوارئ بتعليم المنوفية.. تكثيف المتابعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد

شدد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنوفية على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية اليوم بتكثيف المتابعات الجادة والداعمة للإدارة المدرسية لتقديم يد العون والمساعدة على حل المشكلات التي تواجه الإدارة المدرسية بالمدارس ووضع حلول فورية.

وأكد أنه لا تهاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال اليوم الدراسي لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا حفاظا على صحة الجميع طلابا ومعلمين.



وشدد سويد خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور هاني عنتر وكيل المديرية وقيادات العملية التعليمية بديوان المديرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية العشر بالمنوفية على حصول جميع العاملين بقطاع التعليم بالمنوفية على التطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والتنبيه المستمر علي الجميع بعدم السماح بدخول أي من العاملين للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم ما يفيد عمل المسحة الخاصة كل ثلاثة أيام طبقا للقرار الصادر مؤخرا.



ووجه مدير المديرية إلى سرعة الانتهاء من استلام الإدارات التعليمية للكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب مع التنبيه مشددا على جميع المدارس بحظر تداول أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن وزارة التربية والتعليم مع المتابعة الجادة لتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للمجموعات المدرسية.



وتطرق الاجتماع إلى أهمية إبراز الشعارات الإيجابية وترديدها لتكون حافزا للعمل الإيجابي وكتابتها بخط زخرفي على الحوائط بالمدارس مع استمرار التوعية والتوجيه والإرشاد لغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن كما تناول الاجتماع آليات تفعيل لجان الصحة والبيئة والسكان وتفعيل دور المنسق الصحي بالإدارات والمدارس لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية.