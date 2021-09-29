استشاري علاقات أسرية يكشف عن سبب الطلاق فوق سن الخمسين.. فيديو

قال الدكتور محمد هاني استشاري العلاقات الأسرية إنه من السهل أن الجميع يحصل علي حب حقيقي، ولكنه من الصعب المحافظة علي هذا الحب، ويجب أن يبذل كل شخص مجهودا كبيرا حتي يحافظ علي هذا الحب.



وأضاف استشاري العلاقات الأسرية خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "دي ام سي"، أن العلاقة بين شخصين تحتاج لمجهود كبير من الشخصين، ولكن ما يحدث في الواقع أن شخصا واحدا يقوم بالمجهود والأخر يعتمد عليه فقط، ولهذا السبب زادت نسب الطلاق فوق سن الخمسين.



ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسر تكون فى عزلة عن الأبناء فى هذه المرحلة الصعبة التى تتصف بـ التقلبات المزاجية، وأضاف أن الشخص فى هذه المرحلة يكون لديه ميول انحرافية، و الشخص يكون غير قادر فى عمل اتزان لـ المواقف.

وأشار إلى أن الشخص فى هذه الفترة يكون فى عزلة، ويكون لديه تغيرات كثيرة، ويقوم بأشياء لا يفعلها من قبل.

وأكد أنه فى حالة شعور الأسرة بـ أن الطفل فى مرحلة المراهقة ينفعل فعلى الأسرة الاقتراب منه، مؤكداً :" اللى يسيب ابنه فى هذه المرحلة سيعرضه للخطر".