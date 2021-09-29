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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفية العمري تكشف حقيقة اعتزالها الفن في "أسرار النجوم" غدا

صفية العمري
صفية العمري

تحل الفنانة الكبيرة صفية العمري، غداً الخميس ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً، مع المذيعة إنجي علي، لتتحدث عن حقيقة الشائعة المتداولة حول اعتزالها الفن.

 

وتمتلك النجمة الكبيرة تاريخ فني كبير سواء في السينما أو التلفزيون، وتحكى خلال الحلقة عن تلك الأعمال والكواليس التى لا يعرفها الجمهور، وتعاونها مع كبار نجوم الفن سواء فى مصر أو الوطن العربى.

 

ويذاع "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم إف إم و "نجوم إف إم TV" من الساعة 8 مساء إلى الساعة 10 مساء، الخميس من كل أسبوع.

 

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يذكر أن نشرت الفنانة الكبيرة صفية العمري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات.


وكتبت صفية العمري : "الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و شكرا هيئة الثقافة و الفنون و إدارة الجوازات و الهجرة".


وكشفت الفنانة صفية العمري، من خلال تصريحات صحفية عن سر غيابها عن الاعمال الفنية قالت : من المستحيل بعد "ليالي الحلمية" و"أوبرا عايدة" و"الأيام" وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها، أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه  فأنا لست بعيدة بإرادتي".

 

وتابعت قائلة :" الأعمال الجيدة القيمة لم تعد متاحة في هذه الظروف، وأنا لست ممتنعة أو مقصرة ولكن منذ فترة طويلة تعرض علي أعمال مكررة، والجمهور يضعني في مكانة معينة، وأنا غير مستعدة أن أقدم لهم عملا لا يرضيهم أو دون المستوى، أو يشعرون أنني أقدم أعمالا لمجرد التواجد فقط على الساحة وشاشة التلفزيون".

 

كما اضافت : " منذ فترة طويلة وأنا غير مقتنعة بما يعرض علي ولا أريد أن أقدم أدوارا مكررة، فكنت أبحث عن أدوار متنوعة فيها اكتشافات أخرى لشخصيتي، لأنني لا أحب الشخصية النمطية وهو ما لم أجده في السنوات الأخيرة في تقديم أدوار مختلفة فيها إبداع، بحيث أن أكون "شبعانة" ومستمتعة وسعيدة أثناء أدائها، بينما الأدوار السطحية لا تأسرني ولا تجذبني لتقديمها، ولذلك تجدني كنت مُقلة في أعمالي".

 

اما عن فكرة الاعتزال اكدت قائلة: “ لم أعتزل ولكني مبتعدة عن الأدوار التي لا تليق بي وبتاريخي، اعتزال الفنان يكون له أسبابه ودوافعه وأنا ليس لدي أسباب تدفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، فما دام الفنان قلبه ينبض والشعلة التي بداخله ما زالت مشتعلة فلن يفكر في الاعتزال، فالفنان لا يعتزل إلا إذا عُزل”.

 

صفية العمرى أسرار النجوم نجوم إف إم نجوم Tv انجي علي

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