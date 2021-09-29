رمضان 2022.. لطفي لبيب وشيرين في مسلسل "وكالة الخرطوشي"

انتهي كل من الفنان لطفي لبيب والفنانة شيرين من تصوير الادوار المسندة اليهم بمسلسل "وكالة الخرطوشي" المقرر عرضه على الشاشات خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وعقد لطفي لبيب وشيرين عدة جلسات عمل مع مخرج العمل عادل الاعصر للاتفاق علي الخطوط الرئيسية للشخصيات التي سيقدموها للجمهور ضمن أحداث المسلسل الذي سيظهورا من خلاله للمشاهدين بشكل جديد ومختلف عليهم تماما.



يشار إلي ان مسلسل "وكالةالخرطوشي" من انتاج شركة "كلاكيت3” ويقوم ببطولته كل من فتحي عبدالوهاب وايتن عامر واحمد صفوت واحمد فؤاد سليم وطارق عبدالعزيز ومريهان حسين ومي القاضي ومن تأليف طارق بركات واخراج عادل الاعصر.



وقد أعلن خلال الأيام الماضية المنتج سمير عبدالباسط عن أن إسم وكالة الخرطوشي مبدئي للعمل ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الاسم النهائي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل التي سيكون أغلبها داخل محافظة القاهرة، وبعدها يبدأ مخرج العمل عادل الأعصر في مرحلة المونتاج والمكساج النهائي للعمل ليصبح جاهز للطرح علي الشاشات.