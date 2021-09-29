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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"دكتور عيالك " احدث برنامج لـ الشربيني عن مشكلات الحمل والولادة

مذيع برنامج دكتور
مذيع برنامج دكتور عيالك

يستعد الإعلامي الشربيني محمد الشربيني، لعرض أولى حلقات برنامجه الجديد في الأيام القليلة القادمة، والذي يتناول كل ما يهم الأسرة المصرية بخصوص الحمل والولادة، كما يناقش طب الأطفال حديثي الولادة.

ويعرض الشربيني محمد الشربيني في حلقات برنامجه، أهم القضايا التي تخص المرأة والطفل، منذ ولادته وحتى نشأته، ويستضيف في برنامجه أطباء لعرض عليهم أسئلة المشاهدين عليهم والرد عليها، حيث يهدف الي إفادتهم بكافة المعلومات التي تهم الأم.

 

ويأتي البرنامج لتوعية الأم المصرية في كيفية التعامل مع الطفل عقب ولادته، وكيفية الاهتمام به وعرض الأغذية الصحية له لبناء جسمه بناء سليم.

وعلى صعيد متصل، يتناول برنامج الإعلامي الشربيني محمد الشربيني، بعض القضايا الخاصة بالسِمنة والنحافة، ويستضيف أطباء متخصصين في هذا السياق.

وفي الأيام القليلة القادمة سيتم عرض برومو البرنامج، بعد الاستقرار على أيام عرضه وتوقيته.

 

دكتور عيالك الشربيني مشاكل الحمل والولادة الاطفال

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