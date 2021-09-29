أفضل مشروع عالمي.. قصة معبد الياهو هانبي في سطور

أعلنت المجلة الامريكية "Engineering News - Record" عن فوز أربعة مشروعات مصرية مشروعات فائزة في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021.

حصد جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي "الياهو هانبي بالإسكندرية"، والذى نفذته شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويرصد "صدى البلد" أبرز ملامح تاريخ معبد الياهو هانبى بالإسكندرية، فى السطور القادمة ..

معبد إلياهو هانبي

يعد معبد إلياهو هانبي اليهودي، ذات أهمية خاصة لليهود، حيث يعتقد أن النبي إليساهو ظهر بعد وفاته فى الموقع المتواجد به الآن بشارع لبنبي دانيال بالإسكندرية، وفقا لما يريه رجال الدين اليهود.

ويعود تاريخ إنشاء معبد النبي إلياهو إلى سنة ٥٦٤١ بالتقويم العبري الذى يتزامن مع سنة ١٨٨١م، و يضم مقر طائفة يهود الإسكندرية ومبنى المحكمة اليهودية.

بني المعبد على الطراز البازيليكي تكونت بنيته من طابقين واحد للرجال وآخر لصلاة السيدات، وصنع الهيكل الخاص به من الرخام بالجهة الشرقية للمعبد.

ويحتوي معبد النبي إلياهو على دولاب به مجموعة كبيرة من كتب أسفار التوراة مكتوبة على الجلد والورق، محفوظة داخل صناديق متنوعة الزخارف، وتوجد أمام الهيكل المنصة المخصصة للوعظ والصلاة.

وتبلغ مساحته الإجمالية 4200 متر مربع، ويحتوي على مكتبة وثائقية تعود للقرن الخامس عشر، ويعود تسمية المعبد الى أحد أنبياء بني إسرائيل، والذى يعتقد لليهود أنه سيعود مرة أخرى للحياة ليبشر بخروج يأجوج ومأجوج.

وشيدته الجالية اليهودية سنة 1354، ولكن تعرض المعبد للتدمير بعد أن شيد نابليون بونابرت حصن كريتيان سنة 179، ليجدد ويرمم مرة أخري بأيدي المصريين بقيم تخطت الـ 60 مليون جنيه.

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