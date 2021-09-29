بعد توطين صناعة الدواء.. أشرف عقبة: الدولة تسعى لمصلحة وصحة المواطنين

قال الدكتورأشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه خلال السنوات الأربع الأخيرة، شهدت الدولة المصرية تقدما كبيرا في المجال الطبي، مؤكدا أن المواطنين حصلوا على العلاج بشكل ميسر وكان متوافرا حتى في ذروة فترة كورونا.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم القضاء على قوائم الإنتظار للعمليات، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمصلحة وصحة المواطنين.

قرار من أجل حماية المعلمين

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الإجراءات الإحترازية وتطعيم العاملين بالمنظومة التعليمية، هو قرار يهدف إلى حماية المعلمين والمدرسين وطلاب الجامعات من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار أشرف عقبة، إلى أنه تم توطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدا أن الشركات أصبحت تنتج الدواء بصناعة مصرية، إضافة إلى مشروع التبرع “بمشتقات البلازما”.