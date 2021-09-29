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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الخارجية الياباني يمنح أستاذًا بعلوم المنوفية شهادة تقدير لإنجازاته دوليًا

صدى البلد

يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بالتهنئة للدكتور إبراهيم الطنطاوي السيد رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم ورئيس رابطة خريجي الجمعية اليابانية لتطوير العلوم والتكنولوجيا بمصر (JSPSAAE) بمناسبة تكريمه وإهدائه شهادة تقدير من وزير الخارجية الياباني والتى قام بتسليمها له سفير اليابان لدى مصر وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للرابطة، حيث تُمنح شهادات تقدير وزير الخارجية الياباني لكل من حقق إنجازات بارزة في المحافل الدولية، وذلك تقديرًا لمساهماته في تعزيز الصداقة بين اليابان والدول والمناطق الأخرى.

وقالت سفارة اليابان في بيان لها، أن الدكتور طنطاوي قام بدورٍ بارز في تعزيز التفاهم المتبادل، بجانب دوره في التعاون الأكاديمي بين اليابان ومصر من خلال اتفاقيات طويلة الأمد ومشاريع بحثية مشتركة، بالإضافة إلى المشاركة وإلقاء المحاضرات في برنامج حوار العلوم الخاص بالجمعية اليابانية لتطوير العلوم والتكنولوجيا JSPS. وقد ساهم ذلك بشكلٍ كبير في تقدم مهمة الجمعية.

وأعرب الدكتور طنطاوي عن شكره وامتنانه بهذا التكريم، مؤكدًا على حرصه على مواصلة العمل من أجل زيادة التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي، موضحا أنه ركز على تشجيع ودعم الباحثين الشباب من خلال إنشاء "حوار العلوم" و"مقهى العلوم" لطلاب المدارس الثانوية، وإنشاء جائزة لشباب الباحثين المصريين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية (ASRT)، كما شارك في دعم أنشطة مكتب أبحاث الجمعية اليابانية لتطوير العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة، والترويج لندوات برعاية مشتركة مع الجامعات والمؤسسات البحثية.

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