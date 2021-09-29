مصطفى شيبة: توقعنا سيناريو المباراة.. وإكساب الشباب الخبرة سبب مشاركتنا بالبطولة

صرح مصطفي شيبة المدير الفني لفريق اتحاد الفتح المغربي عقب الفوز علي بليدة الجزائري بنتيجة 99/74 في المباراة التي جمعت الفريقين علي صالة برج العرب، أن البطولة حماسية وجميع الفرق المشاركة علي مستوي عالي.

واضاف ان سيناريو اللقاء جاء كما توقع الجهاز الفني ولم نكمل فترة الإعداد ومشاركتنا في البطولة من أجل كسب الخبرات.

وأكد أن الهدف الرئيسي من المشاركة في البطولة هو إكساب اللاعبين الشباب للخبرات خاصة وأن الفريق يضم 5 من فريق الشباب، وهدفنا تعويدهم علي أجواء البطولات الكبرى.

وأشاد المدير الفني بالتنظيم الخاص بالبطولة ويشكر الاتحاد العربي لكرة السلة وأيضاً نادي الاتحاد السكندري علي حسن الاستقبال.