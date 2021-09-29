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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب البليدة الجزائري : الخسارة أمام الفتح ليست نهاية المطاف

لقاءالبليدة الجزائري
لقاءالبليدة الجزائري

عبر أحمد بن يبو المدير الفني لنادي البليدة الجزائري عن حزنه لخسارة فريقه أمام الفتح المغربي في أولي مباريات فريقه في البطولة العربية.

وأضاف  أحمد بن يبوكان بإمكاننا الفوز، واقتربنا منهم كثيراً لكن اللاعب الأمريكي بفريق الفتح صنع كل الفارق، رغم توقف النشاط الرياضي لمدة عشرين شهر بالجزائر، تلك المدة التي لم يحظ خلالها الفريق بأي منافسة أو احتكاك، استطعنا تحضير وإعداد الفريق ليظهر بالمستوى الذي شاهدتموه اليوم".

وأكمل  أحمد بن يبو: كمدرب، أعجبني جداً مستوى فريقي اليوم وسعيد بما قدموه، نبني فريق للمستقبل وجميع اللاعبين في سن الشباب، ونطمح للوصول للأدوار الأولى بالبطولة»

واختتم أحمد بن يبو كلامه قائلاً: "أوجه شكري للجنة المرافقين، لدينا مرافق أصبح عضواً من الفريق، ويسهل لنا عملنا بشكل كبير، مسرورين جداً بتواجدنا في مصر، البلد صاحب التاريخ الكبير، ونحن من الشعوب التي تحب المصريين وتم استقبالنا أحسن استقبال ووجدنا كريم ضيافة غير عادي، جئنا للمشاركة وإنجاح البطولة، نحن عرب وإخوة، وأتمنى أن تستمر الصداقة والمحبة بين الشعبين"

وخسر البليدة الجزائري من فريق الفتح المغربي بنتيجة ٧٤/٩٠ ضمن مباريات «المجموعة الأولى» لبطولة الأندية العربية ٣٣ لكرة السلة.

ويلعب البليدة الجزائري في المجموعة الأولى التى تضم الإتحاد السكندري واتحاد الفتح المغربي والميناء اليمني والبليدة الجزائري.

ويستضيف نادى الإتحاد السكندرى مباريات البطولة خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى وحتى 9 أكتوبر المقبل علي ملعب صالة الإتحاد بالشاطبي وصالة برج العرب

أحمد بن يبو نادي البليدة الجزائري الفتح المغربي البطولة العربية

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