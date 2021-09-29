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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سد النهضة..السفير محمد حجازي يكشف أبرز ملفات زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي

صدى البلد

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة مستشار الأمن الأمريكي والوفد رفيع المستوى إلى القاهرة، قائلا: الزيارة دليل على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تناولت الزيارة الحديث عن الأمن القومي و الاستراتيجية السياسية للدولتين.
 

وأضاف "محمد حجازي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الزيارة تناولت كما كبيرا من الموضوعات، بالإضافة إلى الاستماع إلى رؤية القيادة السياسية المصرية والمخابرات العامة في شئون العالم.
 

وأكمل: الولايات المتحدة تعلم تماما أهمية مصر كـ عنصر أساسي للاستقرار، ومثال على ذلك الوضع في قطاع غزة وتدخل مصر والعمل على إعادة تطوير غزة.

 

وأوضح أن زيارة اليوم تناولت الحديث عن سد النهضة وموقف مصر الثابت حول عدم تنازلها عن نصيبها المائي، متابعا: الولايات المتحدة أكدت اليوم على دعمها للقضية ومحافظتها على الحقوق المائية للأطراف الثلاثة.

زيارة مستشار الأمن القومي 
 

آخر  الزيارات الهامة للقادة الأمريكيين، كان زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على رأس وفد رفيع المستوى، واستقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، ضمن الجولة التي يقوم بها المسؤول الأمريكي بالمنطقة التي شملت أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا"، وعلى "أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر ۲۰۲۱"، مضيفا أن "السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه جرى مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التزام مصر بمسار المفاوضات، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بدور مؤثر لحل تلك القضية، وأكد على أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث قال الرئيس السيسي إن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له مردودا كبيرا سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية.
 

محمد حجازي مستشار الأمن الأمريكي مصر والولايات المتحدة قطاع غزة سد النهضة اخبار التوك شو

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