ابني اتضرب بسبب دور ترتر.. أبرز تصريحات فاروق فلوكس خلال ندوته في القومي للمسرح

عقدت اليوم ندوة للفنان الكبير فاروق فلوكس، بالمجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية وذلك على هامش تكريمه فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ14.

وحضر ندوة الفنان فاروق فلوكس كل من الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، وأدارها الفنان محسن منصور.

ويرصد صدى البلد أبرز تصريحات فاروق فلوكس في الندوة



_أحمد ابني كان بيتضرب في المدرسة بسبب دور ترتر اللي عملته في الراقصة والسياسي .

_روحت المدرسة كلمت الطلاب، وقولتلهم أنا شفيق ترتر أنا فنان ومهندس، والطلبة صفقوا لي.



_التمثيل لم يكن في تفكيري، وكان كل همي أن أكون مهندس ميكانيكا.

_شاركت في حرب ٥٦ وظللت فى بورسعيد حتى انتهاء العدوان، ولم اقدر أن أوفق بين الدراسة فرسبت 3 مرات.

_كنت بحب الرسم، وكنت ارسم وابيع لوحاتى حتى لا أثقل على والدى

أحضر فكرة مسرحية جديدة، تحمل عنوان في انتظار عيد ميلاد، والمسرحية تناقش فكرة المجتمع العالمي، في شكل زوج وزوجة، وأنا كلمت أحد المنتجين، ونفسي اختم حياتي بهذا العمل”.

تقاضيت 3 آلاف جنيه، في دوري في الراقصة والسياسي واشتريت 14 طقمًا من أجل هذا الدور.