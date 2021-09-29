حطم جهاز كمبيوتر.. القصة الكاملة لاعتداء محامي على مكتب رئيس مدينة أبوحمص

مركز أبو حمص

في واقعة غريبة من نوعها اقتحم محامي مكتب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص، وحطم محتوياته احتجاجا على تنفيذ قرار إزالة عقار مقام على أرض أملاك الري.

تفاصيل اقتحام محامي لمكتب رئيس مجلس مدينة أبو حمص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مندوب الأمن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، يفيد باقتحام محامي مكتب رئيس مجلس المدينة، وقيامه بتحطيم محتوياته.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين، قيام "وائل.ع.ا.ع.م، ٣٣سنة" محامى، ومقيم مدينة أبو حمص، بتحطيم محتويات المكتب احتجاجا على قيام رئيس المدينة بإزالة عقار مقام على أرض أملاك الري، تنفيذا للقرار رقم 656 لسنة 2021، والعقار مكون من 3 طوابق أرضي.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المحامي مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.