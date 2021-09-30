خالد ميري: سيناء جزء حقيقي مربوط بالوطن وتنميتها هامة للدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالتنمية بشكل كامل في سيناء، مؤكدا أن المشروعات التي تم إقامتها بسيناء وصلت إلى 400 مليون جنيه.

وأضاف خالد ميري، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان تم إقامة عدد من المشروعات الكبيرة بسيناء، أبرزها الكباري المتحركة ، وهو ما جعلها تربط سيناء بالوطن الأم.

سيساعد على زراعة 400 الف فدان بسيناء

وتابع خالد ميري، أن مشروع بحر البقر، سيساعد على زراعة 400 الف فدان بسيناء، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في توفير 1000 فرص عمل للشباب، إضافة إلى وجود مشروعات سياحية ومصانع.

وأشار ميري إلى أن سيناء جزء حقيقي مربوط بالوطن، وتنميتها هامة للدولة المصرية