عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: سيناء جزء حقيقي مربوط بالوطن وتنميتها هامة للدولة المصرية

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد ميري

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالتنمية بشكل كامل في سيناء، مؤكدا أن المشروعات التي تم إقامتها بسيناء وصلت إلى 400 مليون جنيه.

 

وأضاف خالد ميري، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان تم إقامة عدد من المشروعات الكبيرة بسيناء، أبرزها الكباري المتحركة ، وهو ما جعلها تربط سيناء بالوطن الأم.

 

سيساعد على زراعة 400 الف فدان بسيناء

وتابع خالد ميري، أن مشروع بحر البقر، سيساعد على زراعة 400 الف فدان بسيناء، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في توفير 1000 فرص عمل للشباب، إضافة   إلى وجود مشروعات سياحية ومصانع.

 

وأشار ميري إلى أن  سيناء جزء حقيقي مربوط بالوطن، وتنميتها هامة للدولة المصرية

خالد ميري الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء المشروعات مشروع بحر البقر

ترشيحاتنا

هذا هو عملي.. تعليق من كريستيانو رونالدو عقب هدفه القاتل لمانشستر أمام فياريال

خلال ساعات قليلة.. بوكو تعتزم الإعلان عن هاتفها الجديد Poco C31

صادق: موسيماني يرفض غرامة الخطيب بعد السوبر ويبحث عن عرض للرحيل..تفاصيل

على خطى ساسي.. شروط غريبة من أشرف بن شرقي للتجديد مع الزمالك

مدرب منتخب مصر السابق: موسيماني لديه أخطاء حتى في إدارته للتدريبات

لأول مرة في تاريخها.. الصين تطلق قمرا صناعيا لاستكشاف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

مش لاقي حد يعالجني.. الفنان توفيق عبدالحميد يكشف سبب ابتعاده عن الفن

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ