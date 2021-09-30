التعليم: اليوم آخر فرصة للتقدم لوظائف وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 ، باب التقدم للالتحاق بفريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم ، التقديم للوظائف التالية ( مسئول جودة، مسئول تنمية مهنية، مسئول موارد بشرية، مسئول التقييم والامتحانات، المشرف على التقويم والتوظيف، مسئول المناهج والخطط الدراسية، مسئول التوظيف)

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه على المتقدمين الاطلاع على الوصف الوظيفي وكافة شروط الإلتحاق بكل وظيفة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg/ ، وإرسال السيرة الذاتية وصحيفة الأحوال علي البريد الإلكتروني [email protected] مع ضرورة كتابة اسم الوظيفة المتقدم إليها بالعنوان.

وأكدت الوزارة أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة دون الإشارة إلى الوظيفة المراد التقدم إليها أو الطلبات التي يتم إرسالها بعد اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى المميزات التي سيتم توفيرها للعاملين بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل العمل في بيئة حديثة تقوم على التطوير المستمر، والتدريب التقني المستمر عالي الجودة، وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة، ذلك بالإضافة إلى حصولهم علي حوافز معنوية و مادية عديدة.

جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام أو المؤسسات؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل سواء محليًا أو دوليًا.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية- أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية وتخضع جميعها لمجانية التعليم، كما يتم توفير العديد من الخدمات المجانية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين لطلابها مثل الزي المدرسي، وأتوبيسات نقل لأماكن التدريب العملي، والمكافآت المادية أثناء فترة التدريب العملي.

وتهيب الوزارة بـ أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تزعم عدم مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفي حالة التعرض لأي شخص يطالب بمصروفات دراسية، برجاء التوجه إلى مقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للإبلاغ عنه، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الأشخاص أو إرسال ذلك البلاغ على البريد الإلكتروني: [email protected]