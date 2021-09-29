شوط أول سلبي أداء ونتيجة بين يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول شهد حذرًا دفاعيًا من لاعبي الفريقين، وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 20 عن طريق يوفنتوس للاعبه فيديريكو كييزا الذي انطلق بسرعته من الجانب الأيمن، ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار مرمى تشيلسي.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كلًا من:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو

خط الهجوم: خوان كواردرادو - فيديريكو كييزا - فيديريكو بيرنارديسكي

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسن

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو