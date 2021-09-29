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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير المالية يعدد مزايا نظام التسجيل المسبق الإلكتروني

صدى البلد

قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إنه تم العمل بالتشغيل الإلزامي ونظام التسجيل المسبق بشكل تجريبي لمدة 3 أشهر بداية من 1 أبريل وحتى 1 يوليو، وتمت زيادة المدة لفترة أخرى تصل إلى 3 أشهر، وذلك لتتمكن بعض الشركات من التعامل بشكل محترف مع المنظومة الرقمية.
 

وأضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن عملية استيراد السلع من الخارج أصبحت غير ورقية، حيث سيتم إدراج البيانات الخاصة بالفاتورة وبوليسة الشحن إلكترونيا، على شبكة مصلحة الجمارك.  
 

وأشار إلى أن المنظومة الإلكترونية ستساهم بشكل كبير في توفير الوقت، وذلك عن طريق إتمام الإجراءات الخاصة بالبضائع إلكترونيا خلال تواجد البضائع في البحر.
 

وأكد أن المنظومة لا تقتصر على إتمام الإجراءات الجمركة فقط، بل أيضا ستعمل على إتمام الإجراءات المتعلقة بالجهات بإخطار الجهات الرقابية.
 

ونوه بأن النظام الإلكتروني له العديد من الفوائد أهمها محاربة الفساد ومنع التلاعب وتسهيل الإجراءات الجمركية.
 

مستشار وزير المالية الجمارك الإجراءات الجمركة نظام التسجيل المسبق اخبار التوك شو

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