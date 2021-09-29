دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يحرج برشلونة في الشوط الأول بهدف مبكر

تقدم فريق بنفيكا البرتغالي على فريق برشلونة الإسباني بالشوط الأول في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التقدم لصالح بنفيكا عبر داروين نونيز بعدما استلم الكرة خلف مدافعي برشلونة جهة اليسار ثم راوغ اريك جارسيا بمهارة وتوغل داخل نقطة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس مارك تير شتيجن في الشباك.

بنفيكا وبرشلونة

تشكيل برشلونة:

تير شتيجين، ديست، بيكيه، أراوخو، إيريك جارسيا، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرانكي دي يونج، لوك دي يونج، ممفيس ديباي.

ويحتاج برشلونة لحصد 3 نقاط من زيارته لبنفيكا، بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى ليتذيل المجموعة الخامسة.

في المقابل، يدخل الفريق البرتغالي المباراة منتشيا بانتصاراته المحلية المتتالية وتربعه منفردا على صدارة ترتيب الدوري، وسط تألق الثلاثي رافا سيلفا والأوكراني رومان ياريمتشوك، والأوروجوائي داروين نونييز.