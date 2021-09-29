العناني لـ العاملين بقطاع السياحة: أهم حاجة الحفاظ على سمعتنا السياحية والصحية.. فيديو

وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نصائح هامة للعاملين بقطاع السياحة من أجل التوعية في التعامل مع السائحين قائلا: "أهم حاجة إن إحنا نحافظ على ضيوفنا لأن سمعتنا السياحية والصحية هي أهم شيء".

وأضاف “العناني” خلال تصريحاته على قناة "تن"، أن جميع الدول ترسل إلينا مراقبين لتقييم أداء العاملين بالمنشآت السياحية ومعرفة مدي التزامكم ، جميع الدول التي ترسل سياحها إلي مصر بعد عودتهم يقمون بالكشف عليهم صحيا .

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، "جاريث بايلي"، السفير البريطاني لدى القاهرة، اليوم، الأربعاء، والذي تولى مهام منصبه خلفًا للسفير “جيفري آدامز”، بمقر الوزارة بالزمالك.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا خاصة في ظل رفع اسم مصر من القائمة الحمراء.

وخلال اللقاء استعرض “العناني”، المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية؛ وذلك من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد.

وأوضح وزير السياحة، أنه سيتم استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، مما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة، ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.