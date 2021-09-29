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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| جلسة رحيل ناصر ماهر.. قرار عاجل من موسيماني.. أوجستي يحضر مباراة الغرافة القطري والمنامة البحريني

شعار الاهلي
شعار الاهلي

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

 

جلسة خاصة.. تفاصيل رحيل ناصر ماهر عن النادي الأهلي
نجحت إدارة النادي الأهلي في إقناع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تغيير وجهته بعد التلويح بنقله الي قائمة الانتظار، ووافق بشكل نهائي علي الرحيل الي فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

 

الأهلي يشيد بجهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا
حرصت إدارة الأهلي على الإشادة بدور وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

 

أوجستي يحضر مباراة الغرافة القطري والمنامة البحريني في كرة السلة
حرص اوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلي، علي التواجد في مدرجات الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبي .

 

فرق الأهلي تواصل مشاركاتها في بطولة منطقة القاهرة للسباحة
تواصل فرق السباحة بالنادي الأهلي، مشاركاتها في بطولة منطقة القاهرة بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم السادس من أكتوبر المقبل، والتي تقام على حمام سباحة استاد القاهرة الدولي.

 

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في ودية «الغابة»
خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في المباراة الودية أمام فريق الغابة أمس تدريبات استشفائية خفيفة بالجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

45 دقيقة.. محاضرة فنية وتدريبات خفيفة للاعبي الأهلي
اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، بخوض مران خفيف صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

 

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة 3 أيام
قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام علي أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

 

 

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