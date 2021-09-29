مانشستر يونايتد يفشل في الوصول لشباك فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا..

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول بين مانشستر يونايتد أمام نظيره الإسباني فياريال، بملعب أولد ترافورد، في ثاني مبارياته بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو في مباراة فريقه أمام فياريال الجارية الآن، ليصل الى 178 مباراة في دوري الأبطال، متفوقاً على إيكر كاسياس الذي خاض 177 مباراة في البطولة.

وسيسعى مانشستر يونايتد وفياريال لتجاوز الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما بات مانشستر يونايتد يتذيل المجموعة السادسة إثر خسارته على يد يانج بويز السويسري متصدر المجموعة.

أما فياريال فسقط في فخ التعادل 2-2 أمام أتالانتا الإيطالي الذي يستقبل يانج بويز في هذه الجولة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير في ترتيب جدول المسابقة بخسارته في المباراة الأولى أمام يانج بويز السويسري، بينما حصد فياريال نقطة بالتعادل مع اتالانتا.