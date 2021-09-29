قبلات متبادلة بين أحمد سعد وزوجته على الهواء بسبب أغنية |شاهد

قبلت علياء بسيوني يد زوجها الفنان أحمد سعد، على الهواء، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، بعدما غنى لها على الهواء أغنية كتبها بنفسه.



وغنى أحمد سعد، أغنية لزوجته على الهواء، وقال للإعلامية بسمة وهبة إنه من كتبها ويغينها لأول مرة، وكان من كلماتها: "أخيرا، هنعيش مع بعض أنا وهيّ، مش هتفرقنا أكبر قوة وهنام وأصحى على الحنية وهشيلها في قلبي من جوه".



ومازح أحمد سعد بسمة وهبة على الهواء، لأن برنامجها شهد غناء هذه الأغنية لأول مرة، قائلًا: "انا اللي كابتها بس هاخد منك حقها"، وهو ما جعل زوجته تقبل يده على الهواء، وقالت: "يا روحي"، ليرد هو بتقبيل رأسها.