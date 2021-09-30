اقتصاد الإمارات.. جمارك دبي تنظم سلسلة من ورش العمل التوعوية لشركات الشحن السريع

عززت جمارك دبي جهودها لدعم التعاون مع شركات الشحن السريع ومساعدتها على حماية التجارة الكترونية من مخاطر واضرار البضائع المقلدة حيث قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بافتتاح سلسلة من ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة لشركات الشحن السريع - بريد الامارات بالتنسيق مع مجلس اصحاب العلامات التجارية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية يأتي تنظيم هذه الورش مع اقتراب الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز اكسبو 2020 لتعزيز دور الدائرة في بناء الشراكات العالمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي بالعمل على تهيئة البيئة المثالية الجاذبة للاستثمار من خلال تمتين الشراكات مع الشركاء في التجارة العالمية.

وافتتح يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ورش العمل بحضور مالك حنوف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية معبراً في كلمة افتتاحية عن أهمية التواصل وتعزيز الشراكة من خلال التعاون بين جمارك دبي ومجلس أصحاب العلامات التجارية ورحب بالمشاركين الذين قارب عددهم 43 مشاركاً كما قدمت خلود إبراهيم الحوسني ضابط توعيه وتثقيف محاضرة بعنوان "محاربة التجارة غير المشروعة وتطبيق سياسة الملكية الفكرية" وتم ايضا تقديم ثلاثة عروض من قبل اصحاب العلامات التجارية لويس فيتون وآبرا سول جي ام بي اتش وفيدرالية مصنعي الساعات السويسرية.

وأوضح يوسف عزير مبارك أن مبادرة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بتنظيم ورش عمل توعوية حول البضائع المقلدة لشركات الشحن السريع تهدف الى دعم النمو الاقتصادي في امارة دبي من خلال الحد من دخول البضائع المقلدة عبر التجارة الالكترونية الى الأسواق التجارية لتعزيز قدرة البيئة الاقتصادية المحلية على استقطاب أصحاب المشاريع من حول العالم حيث يكتسب العمل مع شركاء التجارة الالكترونية وشركات الشحن السريع أهمية مضاعفة مع استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020.

وأضاف أن تنظيم ورش العمل التوعوية لشركات الشحن السريع يأتي انطلاقاً من حرص جمارك دبي على توعية كافة فئات المجتمع وتثقيفها حول مخاطر واضرار البضائع المقلدة وقد نظمت الدائرة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 19 فعالية توعوية مباشرة وافتراضية بمشاركة 1824 مستفيداً من مختلف الفئات كما تقوم جمارك دبي بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية بتنظيم ورش العمل المتخصصة لتعريف المفتشين الجمركيين والموظفين المختصين بكيفية تمييز البضائع المقلدة لضبطها ومنع دخولها الى الدولة حيث تم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تنظيم 8 ورش عمل بمشاركة 233 مستفيدا وفي العام الماضي تم تنظيم 46 فعالية توعوية بمشاركة 2358 مستفيدا و10 ورش عمل بمشاركة 309 مستفيد.