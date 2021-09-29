الكاتب تامر أحمد: الرد بكلمة مفيش بتخلي دماغ الراجل تلف ويعيش أيام صعبة

قال الكاتب تامر أحمد، مؤلف "كتاب مالك؟؟ .. مفيش"، إن الزوج عندما يسأل زوجته عن سبب شعورها بالحزن، وترد عليه بـكلمة "مفيش" فعليه أن يقلق، معقبًا: "مفيش يعني فيه، ولازم تدور وتشوف فيه إيه".



وتابع "أحمد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن "كتاب مالك؟..مفيش"، يحاول أن يكشف ما ورا كلمة "مفيش"، من خلال بعض التجارب التي مر بها الكثير من الأشخاص والملاحظات.



ولفت إلى أن مقولة :"مالك؟ .. مفيش" مقدمة لطريق كله "نكد"، مشيرًا إلى أن الرجالة تميل إلى العتاب بصورة مباشرة بدلاً من العتاب المبهم، معقبًا: "كلمة مفيش بتخلي دماغ الرجل تليف، ويعيش أيام صعبة لحد ما يعرف في إيه".

وأكمل أن "ست الستات" في الكتاب رمز لكل امرأة تقوم بإعطاء النصائح للآخرين، مشيرًا إلى أن يتخيل في الكتاب حصول الجيل الأول من السيدات على كوكب الأرض على نصائح من أول سيدة على كيفية التعامل مع الرجل.



وتابع: "أتعلموا من أول ست في الكوكب ازاي يقولوا للراجل مفيش، وإزاي يطلعوا عينه ، وبعدين تم توارث هذه النصائح حتى وقتنا الراهن".



واسترسل: الكثير من شكاوي الرجال متشابهة، والكثير من تعامل السيدات في المواقف المختلفة على اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي واحد، معقبًا: "نفس رد الفعل، فده أكيد سوفت وير نازل للست اول ما تتولد، زي الويندوز اللي بينزل على الكومبيوتر".





وشدد الكاتب تامر أحمد، مؤلف "كتاب مالك ؟؟ .. مفيش"، على ضرورة التخلص من فكرة الندية بين الرجل والمرأة، وعدم المباشرة في الحديث، متابعًا: "ليه ما نتوصلش لطريقة للتعامل بدلاً من الغموض، والقول مفيش"

أوضح أنه لم يستطيع الوصول إلى السوفت وير الخاص بالسيدات ، ولن يستطيع أي شخص آخر الوصول إليه، متابعًا: "احنا بنحلل السوفت وير بتاع السيدات، وبنشوف الست بتعمل كده عشان إيه فقط".



ولفت إلى أن فكرة كتاب "مالك؟.. مفيش" قائمة على وجه التشابه بين السيدات مهما اختلف التعليم أو البيئة أو المستوى الاجتماعي، معقبًا: "الست لما بتلاقي موقف معين أثناء قيادة السيارة بتتصرف بنفس الطرقة، بتوطي الكاسيت".





وأشار إلى أن المرأة أحياًنا تقوم بسؤال من العدم ، معقبًا: "ممكن تكون القاعدة حلوة، فتقول السيدة لزوجها هو انت لسه بتحبني، وفي هذه اللحظة لازم ترد بسرعة، وتهرب، لأن السؤال عبارة عن فخ للنكد".



وتابع أن الهدف من كتاب "مالك .. مفيش" هو فهم دماغ المرأة من أجل القدرة على الحياة بسلام، متابعًا: "لكي نفهم الدنيا ماشية إزاي، فهذا الأمر لن يحدث".



ولفت إلى أن الرجل عليه ألا يتعصب عند الرد عليه بكلمة "مفيش"، ويأخذ نفس طويل وينتظر الإجابة نصف ساعة أو يوم أو أسبوعين.



