برلماني يؤيد وجود تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالفنادق السياحية

أيد النائب سليمان عطيوة عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، فكرة وجود تشريع ينظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت والفنادق وتيسير منحها.

وقال “عطيوة” فى تصريح خاص لــ"صدي البلد"، وجود تشريع منظم سيكون له فوائد كبيرة ستصب في صالح القطاع السياحي في مصر ولكن ننتظر عرض التشريع علي لجنة السياحة لمناقشتة والموافقة عليه بعد ذلك من جانب البرلمان.

واشار عضو مجلس النواب الى ضرورة العمل علي خطة ترويجية للسياحة في مصر تستهدف جذب شريحة كبيرة من جميع دول العالم من السيائحين الي مصر.



وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.



وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التى تتمثل فى تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.