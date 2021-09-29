برلماني: إزالة 64 ألف حالة تعدٍ يؤكد حرص الدولة على نهر النيل

قال النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي وقبل 6 سنوات كاملة، تنبهت تمامًا إلى خطورة التعديات على مياه النيل، فجاءت الحملة القومية لإنقاذ النهر والتصدي بكل حسم للتعديات على النيل في مختلف المحافظات.

وأضاف ابو زيد في بيان له اليوم، أن حسم الدولة وحزمها في هذا الملف حقق نتائج باهرة، وفقا للتصريحات التي أدلى بها وزير الري، بعدما أسفرت الجهود عن إزالة أكثر من 64 آلاف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل.

وأفاد عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود المتواصلة من جانب وزارة الري، وبتوجيهات السيسي أثمرت عن نتائج عظيمة، في مقدمتها الحفاظ على قدسية النيل والتصدي للتعديات عليه مثل مبان سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

وأشار النائب إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة في مصر والمصدر الأوحد الرئيسي للمياه، والحفاظ عليه وعلى مجراه نظيفًا يعود بالخير على البلاد، كما يُعزز الاستفادة من موارد مياه النيل في ظل تحديات إقليمية وعالمية وشح عالمي في المياه.