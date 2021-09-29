إشبيلية يتعادل مع فولفسبورج 1-1 في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع فولفسبورج الألماني بهدف لمثلهما، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح ريناتو ستيفن التسجيل لـ فولفسبورج في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 86، تحصل جوشوا جيلافوجي مدافع فولفسبورج على البطاقة الحمراء بعد تدخله على لاعب إشبيلية، ليتم احتساب ضربة جزاء للفريق الأندلسي.

ونجح الكرواتي إيفان راكيتيتش في تسجيل هدف التعادل لـ إشبيلية لينقذ فريقه من الخسارة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية وفولفسبورج لنقطين في المركزين الثاني والثالث على الترتيب في المجموعة السابعة.