لو بطاقتك اتكسرت.. إجراءات يجب اتباعها لتجنب الحبس والغرامة

يعد قانون الأحوال المدنية من اهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، حيث يلعب دورا كبير فى تحديد العلاقات الاجتماعية فى مصر، بالاضافة غلى توضيحه العديد من الأمور الهامة المتعلقة بشكل كبير بالمواطن.



وأوضح قانون الأحوال المدنية الأمور الخاصة باستخراج البطاقات والاجراءات الواجب اتباعها حال انتهاء المدة او اتلافها أو ضياعها.



القانون جاء ناصًا على انه من يبلغ سن السادسة عشرة بأن يستخرج بطاقة تحقيق شخصية «رقم قومي»، وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وأشار القانون أنه كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف يلزم عليه التوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة، ولا يجوز لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال».



وحذر القانون من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .



وإذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين يعاقب الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.